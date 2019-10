Perdere fino a 5 kg con la dieta della zucca, ecco cosa mangiare

Dimagrire con la dieta della zucca è semplice. Si possono perdere fino a 5 kg e si rispetta il naturale ciclo della natura con prodotti di stagione.

La zucca, insieme ad altri prodotti tipici dell’autunno, è ideale per chi deve ritrovare la linea.

Dieta della zucca

La zucca è sicuramente uno degli alimenti simbolo dell’autunno. Tra l’altro siamo vicinissimi al periodo di Halloween dove questo alimento assume le forme più spaventose.

Niente paura, non siamo qui per spaventarci, anzi è proprio il contrario. La zucca, infatti, oltre a essere un alimento molto gustoso e ricco di acqua, è perfetto da consumare in una dieta.

La dieta della zucca permette di perdere fino a 5 chili. Ricordiamo sempre che, prima di iniziare qualsiasi dieta, è bene consultare un medico o un esperto per capire se questo regime alimentare può essere nocivo alla nostra salute.

La zucca, inoltre, è un alimento che risulta essere molto gustoso e perfetto per la preparazione di vari piatti. Ha poche calorie e si adatta molto bene ai primi, secondi, ma anche contorni. Potete consumarla in tantissimi modi con la possibilità di avere sempre un piatto gustoso e poco calorico.

Ecco cosa mangiare

La dieta della zucca prevede un’alimentazione ipocalorica che permette di raggiungere fino alle 1000-1200 calorie al giorno.

Quello che non deve mai mancare, ovviamente, è la zucca, a patto che si utilizzino pochi condimenti. Seguire la dieta a base di zucca è molto semplice. Ecco un esempio di menù di dieta della zucca:

Colazione: del tè verde o dello yogurt magro insieme a dei mirtilli freschi oppure del caffè e tè non zuccherato

del tè verde o dello yogurt magro insieme a dei mirtilli freschi oppure del caffè e tè non zuccherato Spuntino di metà mattina: va benissimo della frutta secca, come delle mandorle

va benissimo della frutta secca, come delle mandorle Pranzo: Risotto con la zucca insieme a delle verdure di stagione, come broccoli, asparagi o spinaci + pollo alla piastra

Risotto con la zucca insieme a delle verdure di stagione, come broccoli, asparagi o spinaci + pollo alla piastra Merenda: dello yogurt o del tè verde

dello yogurt o del tè verde Cena: una vellutata di zucca insieme a del pane preferibilmente integrale e dell’insalata.

Questo alimento è molto versatile. Con la zucca, infatti, potete anche preparare dei dolci light, degli gnocchi ipercalorici oppure il pane.

Se avete bisogno di una depurazione, potete consumarla come crema insieme a dei crostini da inzuppare. L’effetto detox è assicurato.

Dieta della zucca: benefici

La dieta della zucca apporta numerosi benefici al nostro organismo. Ecco perché gli esperti del settore consigliano la zucca.

Si tratta di un alimento che è giunto in Europa intorno al XVI secolo per poi diffondersi un po’ in tutta Italia. Con la zucca si possono preparare ricette davvero gustose e ottime, oltre che particolarmente sazianti.

Ha soltanto 26 calorie al punto che possono consumarla anche coloro che soffrono di diabete ed è particolarmente adatta nelle diete ipocaloriche in quanto si tratta di un alimento particolarmente consigliato e che non fa ingrassare. Ha proprietà antiossidanti, è ricca di tantissime vitamine, come A, C.

Limita la formazione dei radicali liberi e aiuta nella prevenzione dei tumori. Ha tantissime fibre che permettono di migliorare la flora intestinale e il tratto digestivo. Utile per chi soffre di stitichezza e i problemi legati alle emorroidi.

Combatte la ritenzione idrica poiché ricca di acqua, sgonfia e depura. Agisce molto bene contro l’ansia e lo stress. Contiene il triptofano che aiuta nella produzione di serotonina e, quindi, rilascia sensazioni positive e buone per il benessere. Si usa nei prodotti di bellezza proprio per le sue capacità lenitive che aiutano a mantenere la pelle giovane e levigata.