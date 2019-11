Qualcuno pensava che sarebbe stato un fuoco di paglia ed invece eccoli qui, più affiatati che mai. La passione tra Diletta Leotta e Daniele Scardina cresce sempre di più.

A pizzicarli insieme è stato il settimanale Chi. I due sono davvero inseparabili, stanno insieme giorno e notte.

Diletta Leotta e Daniele Scardina, la passione cresce sempre di più

La lontananza sembrava dovesse portare crisi nella neocoppia dello showbiz, quella nata quest’estate tra Diletta Leotta e il pugile Daniele Scardina, detto Toretto. Lui era stato paparazzato a passeggio con un’altra a Miami dove vive e si allena, lei era sempre più impegnata col lavoro a Milano. Invece la coppia si è ritrovata proprio nel capoluogo lombardo per un incontro sportivo, ma non solo. Insieme notte e giorno hanno ritrovato la passione.

Sia la presentatrice sia il pugile hanno cercato di smorzare i toni romantici del loro flirt estivo e dopo la vacanza di fuoco trascorsa a Ibiza hanno fatto entrambi un passo indietro. “Sono single, Diletta per me è un’amica speciale” aveva dichiarato il pugile alla Gazzetta dello Sport e della stessa idea sembra essere anche la bella Diletta.

“In questo momento il mio unico vero amore è il lavoro. È lui a occupare ogni mio pensiero e sentimento. Mi aspetta un anno pieno di impegni e tutte le mie attenzioni in questo periodo sono indirizzate unicamente ai progetti che riguardano la mia sfera professionale. Per tutto il resto c’è tempo. Sto trascorrendo un’estate spensierata in attesa di tornare sui campi di calcio” ha dichiarato ai microfoni di Oggi.

Il settimanale Chi li ha paparazzati alla fine di un match: lui vittorioso sul ring intervistato da lei, bella, prorompente e sexy come sempre. Dopo la gara sportiva, King Toretto ha trascorso la notte nell’appartamento della conduttrice tv e i due sono stati pizzicati mentre uscivano di soppiatto il giorno successivo. Poi a pranzo con gli amici e di nuovo a casa.

Diletta Leotta e Daniele Scardina si comportano come una vera e propria coppia. La loro storia ha tenuto banco per mesi sui giornali di gossip, e i due, con il loro affiatamento, stanno smentendo ogni possibile sospetto di crisi.