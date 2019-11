Juve, Conte: “A Dortmund per giocarcela, Razzismo? Solo deficienti”

veniamo qui a giocarci la partita e facendo quello che abbiamo preparato e studiato”. Lo ha detto il tecnico interista Antonio Conte alla vigilia della sfida di Champions League “Dovremo giocare una gara con personalità,e facendo quello che abbiamo preparato e studiato”. Lo ha detto il tecnico interista Antonio Conte alla vigilia della sfida dicontro il Borussia Dortmund valida per la quarta giornata della fase a gironi. “È una partita importante, noi e il Borussia siamo a 4 punti in classifica quindi penso che il Barcellona abbia ipotecato già un posto per gli ottavi di finale”.

Conte ha ancora alcuni dubbi di formazione da sciogliere:”Sia D’Ambrosio che Asamoah non sono partiti per Dortmund, non sono convocati. E anche Gagliardini è rimasto a casa per un fastidio muscolare. Sensi titolare? Stefano è un calciatore recuperato, è al terzo allenamento che ha fatto con noi. È un giocatore a disposizione e faremo delle valutazioni insieme allo staff per capire come è meglio utilizzarlo: se dall’inizio, quanto, o durante la partita. Faremo le valutazioni per il bene della squadra e per il bene del calciatore”.