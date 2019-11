Matrimonio in vista per Federica Panicucci? L’anello non lascia dubbi

Matrimonio in vista per Federica Panicucci e Marco Bacini? Beh l’anello che si vede bene in una foto postata su Instagram non lascia dubbi.

I due si sono concessi un weekend romantico a Cannes, in Francia. Il post pubblicato sui social fa pensare che la conclusione di questi giorni sia stata proprio una proposta di matrimonio. E gli indizi ci sono tutti.

Federica Panicucci e Marco Bacini abbracciati, volti sorridenti e raggianti di felicità, in primo piano sulla foto l’anello al dito della conduttrice, con un grosso diamante a forma di pera. Ad accompagnare l’immagine, che già parla da sé, la Panicucci scrive: “Quando si dice un weekend speciale… LoveU @marcobacini ❤️”.

Cosa chiedere di più? Sembra abbastanza evidente che in questi giorni romantici a Cannes ci sia “scappata” anche una proposta di matrimonio.

La conduttrice, negli ultimi due anni, ha sempre indossato una fedina di diamanti, un bel brillocco sull’anulare, ma decisamente più discreto dell’ultimo anello. Probabilmente un regalo del fidanzato per il cinquantesimo compleanno di Federica Panicucci. Questa volta sembra che Marco Bacini non abbia badato a spese e si sia veramente superato. Se la ragione è una proposta di matrimonio, era il minimo che potesse fare, no?

Quest’anno il regalo di compleanno è arrivato con un poco di ritardo. I due hanno prima festeggiato con gli amici a Milano e poi sono fuggiti in Francia per trascorrere giorni romantici insieme. Se c’è davvero stata una proposta di matrimonio, potremmo dire che è valsa la pena aspettare qualche giorno per ricevere il regalo di compleanno.

Anche i numerosi follower di Federica su Instagram si sono scatenati in messaggi di auguri per le possibili nozze, dopo la foto postata dalla conduttrice. “Indovino – scrive qualcuno – Ti ha chiesto di sposarlo?”. O ancora “Ti ha fatto la proposta”. Infine un altro fan particolarmente entusiasta scrive “Un anello di fidanzamento!!!! Sììììì!!!! Che meraviglia!!!! Tantissimi auguri di cuore, siete una coppia splendida!”