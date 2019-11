Chiara Ferragni molestata da un uomo in aereo. La bella influencer è volata a New York per la prima del suo docufilm “Chiara Ferragni Unposted​​​​​​”, ma durante la crociera è stata vittima di una sgradevole sorpresa.

“Questo tizio sulla cinquantina ha iniziato a farmi foto mentre dormivo. È una cosa da Psycho”, ha raccontato su Instagram. Il fan molesto non le ha però tolto il buonumore. Appena atterrata ha infatti pubblicato un selfie sorridente a seno nudo, coperta da un orsacchiotto.

Chiara Ferragni non poteva certo aspettarsi un episodio del genere mentre si trovava sul volo che la portava a New York. Essere molestati durante un “pisolino” è davvero una brutta esperienza. Fortunatamente è finita bene e l’influencer l’ha raccontata sui social.

“Il mio amico Fabio, che era seduto accanto a me, ha visto la scena. L’ha preso per la felpa e lo ha rincorso. Questo si è rinchiuso nel bagno per un quarto d’ora. Fabio lo ha aspettato e questo qui gli ha fatto vedere che aveva cancellato la foto”, ha continuato Chiara.

Un angelo custode. Per fortuna infatti a vegliare su Chiara Ferragni c’era il manager Fabio Damato, che ha neutralizzato il fan invadente. L’influencer dedica un pensiero anche a lui. “Grazie al mio caro amico e manager Fabio per coprirmi sempre le spalle, ero addormentata ma ho sentito che urlava e gli ha impedito di spedire le foto”.

Tutto bene quel che finisce bene. Una volta atterrata nella Grande Mela le energie della Ferragni si sono concentrate tutte sui preparativi per la grande serata.

Al centro dei riflettori il docu-film “Unposted” ma l’agenda americana di Chiara Ferragni non ha escluso coccole extra-lusso: a partire dalla fantastica vista dalla sua suite nell’East Village.

Non potevano poi mancare i tanti regalini per lei e per il piccolo Leone, un trattamento speciale dall’hair stylist di fiducia e per finire un bel massaggio rigenerante. L’esperienza sull’aereo è diventata presto un brutto ricordo.