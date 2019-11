Atp Finals, Tsitsipas batte Thiem: il greco è il nuovo “maestro”

Tsitsipas è il nuovo campione delle Atp Finals. La O2 Arena elegge il classe 1998 “Maestro” del 2019 grazie al titolo conquistato in rimonta su Dominic Thiem Stefanos. La O2 Arena elegge il classe 1998 “Maestro” del 2019 grazie al titolo conquistato in rimonta su Dominic: 6-7(6), 6-2, 7-6(4) lo score finale dopo due ore e trentacinque minuti di gioco nella prima finale del Masters tra due giocatori con un rovescio a una mano dal 2006 (Federer vs Blake).

Dopo una prima palla break cancellata da Thiem nel quarto gioco, il primo set si accende dal 3-3: Tsitsipas rischia alla battuta ma cancella due chance del 4-3 all’austriaco con un paio di volèe non banali, nel game successivo è invece il greco a veder sfumare una duplice occasione sul 15-40. I due procedono così spalla a spalla sino al tie-break e a spuntarla è la testa di serie numero 5 per 8 punti a 6 al secondo set point utile.

Nella seconda frazione il ventunenne di Atene cambia marcia: il break in apertura è una boccata d’ossigeno fondamentale verso il 6-2 archiviato in meno di mezz’ora e con appena due punti persi nei propri turni di servizio. Il copione non cambia nel parziale decisivo: Tsitsipas fa le prove generali di break nel game inaugurale poi messo a segno sull’1-1.