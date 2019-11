Tu sì que vales, il programma del sabato sera di Canale 5, ha avuto il suo momento horror anche nella puntata del 23 novembre. Anche stavolta Sabrina Ferilli ne è stata protagonista. E anche stavolta senza entusiasmo. “Che gioco i mer**”, ha commentato.

Intanto Belen Rodriguez non ha perso tempo a darsela a gambe e lasciare lo studio, non appena si è resa conto di quello che stava per succedere.

Tu sì que vales, il momento horror tocca di nuovo alla Ferilli “Che gioco di mer**”

Tutto è cominciato quando la sedia di Sabrina Ferilli ha preso ad oscillare senza che lei la toccasse. Poi l’artista ha sentito delle voci che chiamavano il suo nome. Nella sua mente si è immediatamente acceso il ricordo delle sorelle pallide dai lunghi capelli neri e gli occhi vitrei, ospiti di una precedente puntata. E infatti, il volto spettrale di una delle ragazze è comparso sul tablet sul quale controlla il voto del pubblico.

La tensione aumentava di momento in momento. Non appena la sedia ha ripreso ad oscillare, Sabrina Ferilli ha esclamato impaurita: “Abbiamo già dato la settimana scorsa con quella caz** di casetta, non mettermi in mezzo con le cose paurose”.

Non ha perso tempo Belén Rodriguez, che ha preferito lasciare lo studio: “Non mi piace, io me ne vado. Tra poco spengono le luci” ed è scappata a gambe levate spaventata. La showgilr ci aveva visto lungo, perché è accaduto esattamente quello che aveva immaginato.

Le luci in studio si sono spente e Sabrina Ferilli, sempre più impaurita, ha esclamato: “Porca vacca“. Rimproverata da Maria De Filippi per l’espressione usata, ha replicato stizzita: “Che stiamo in India che non posso dire porca vacca?”.

Maria De Filippi, invece, sembrava molto divertita e tentata di accrescere la paura della Ferilli. “Ora vengono a prenderti, preparati psicologicamente e non dire parolacce“.

Neanche a dirlo, le tre sorelle spettrali sono comparse in studio, tenendo tra le mani una tavola per fare una seduta spiritica. Una di loro, poi, si è avvicinata a Sabrina Ferilli e l’ha presa per mano, mentre una bambola compariva sulla sedia della giurata.

“Ecco che ricominciano ad arrivare ste caz** de bambole, mi scuso. Mi devo mettere a servizio di questo gioco di mer*a che non mi è mai piaciuto. Questa mi spinge anche”. Una volta al centro dello studio, Sabrina si è vista intrappolare la mano in una scatola mentre dall’interno qualcuno la toccava, spaventandola.

Il culmine – e fortunatamente per Sabrina Ferilli, anche la fine del momento horror – si è avuto quando una bambina con i capelli bianchi è emersa dalla culla, urlando.

Chissà cosa toccherà sopportare a Sabrina Ferilli la prossima volta.