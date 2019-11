L’amica geniale 2, anticipazioni e data d’inizio

Dopo il successo della prima stagione, L’amica geniale 2, fortunata fiction Rai basata sui romanzi di Elena Ferrante, sta per tornare in tv.

La serie tv tratta dai romanzi di Elena Ferrante, tornerà ad allietare le serate degli italiani. Sono tanti i fan che non vedono l’ora di scoprire quali nuove ‘avventure’ e ‘drammi’ vedranno coinvolte Lila e Lenù. Ecco la data di inizio e qualche anticipazione.

L’amica geniale 2 sta per tornare, ecco la data di inizio

L’amica geniale 2 sta per tornare in televisione e i fan non stanno più nella pelle. Non solo in Italia. La fortunata fiction di Rai1, infatti, è stata molto seguita anche negli Stati Uniti.

Proprio per questo motivo, il regista Saverio Costanzo non ha perso tempo a tornare dietro alla macchina da presa per la seconda stagione.

Dopo il successo dei romanzi di Elena Ferrante, la serie tv prende spunto proprio da questi per raccontare le avventure di Lila e Lenù.

Una vita movimentata, ricca di drammi, cambiamenti e colpi di scena. Lila e Lenù sono legate da una profonda amicizia sin dall’infanzia. Tra gioie e dolori, la fiction racconta la storia delle due amiche fino all’età adulta.

Magistrale l’interpretazione delle due attrici, Gaia Girace (Lila Cerullo) e Margherita Mazzucco (Lenù), che sono riuscite a tenere incollati alla tv milioni di spettatori. Adesso, le due giovanissime ragazze sono pronte per un nuovo successo con la seconda stagione,che prevede 4 puntate, per un totale di 8 episodi.

Ma qual è la data di inizio de L’amica geniale 2? Secondo il palinsesto Rai, salvo imprevisti dell’ultimo minuto, la fiction dovrebbe andare in onda subito dopo il Festival di Sanremo. Considerando che la kermesse musicale più importante del nostro paese è prevista per le serate che vanno dal 4 all’8 febbraio 2020, L’amica geniale 2 sarà trasmessa a partire da lunedì 10 febbraio 2020.

Anticipazioni

La seconda stagione della serie diretta da Saverio Costanzo racconterà l’evolversi dell’amicizia tra le due protagoniste principali.

Secondo le ultime voci, Saverio Costanzo firmerà gran parte degli episodi, anche se alcuni vedranno il nome di Alice Rohrwacher, Palma d’Oro per la miglior sceneggiatura a Cannes 2018 e sorella di Alba, compagna del regista e voce narrante della prima stagione de L’Amica Geniale. Soggetto e sceneggiature sono di Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo. Paolo Sorrentino e Jennifer Schuur, invece, sono i produttori esecutivi.

Anche se Lila e Lenù hanno ormai esistenze diverse, la prima è sposata con Stefano Caracci mentre la seconda continua a studiare, le due continuano a volersi bene.

Ad interpretare le protagoniste de L’amica geniale 2, saranno ancora una volta le attrici Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Ludovica Nasti, che interpreta Lila da bambina, sarà presente solo in alcuni flashback.

Gran parte della seconda stagione sarà ambientata nell’Isola di Ischia, anche se non mancheranno riprese a Roma, Napoli e Pisa. Le esistenze di Lila e Lenù si intrecciano ancora una volta.

A Ischia, Lila trascorrerà la sua prima estate da moglie e vorrà portare con sé Lenù. Qui le due amiche incontreranno Nino Sarratore, che si metterà tra loro e cambierà per sempre il rapporto che le unisce.

Lila scopre che il marito è un uomo violento che gode nel trattarla male. La ragazza diventa così sempre più intrattabile allontanandosi da Lenù la quale subisce l’ennesima delusione. Lila infatti inizia a tradire Stefano con il grande amore dell’amica, Nino Sarratore. Alla scoperta di ciò, Elena decide di vendicarsi concedendosi a Donato Sarratore, l’uomo che l’aveva molestata a quindici anni.

Ma Lila decide di cambiare vita e di lasciare sia Nino che Stefano per diventare un’operaia mentre Elena, terminati gli studi al liceo, vince una borsa di studio per la Normale di Pisa allontanandosi definitivamente dal Rione. Conseguita la laurea inizia a scrivere il suo primo romanzo.