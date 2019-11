Twitter intende scoraggiare i suoi utilizzatori meno fedeli. Secondo il sito di CNN Business, il social dell’uccellino martedì ha avvertito gli utenti che non hanno effettuato l’accesso per almeno sei mesi che i loro account potrebbero presto scomparire. Insomma, “usalo o perdilo”.

CNN Business ha citato un portavoce di Twitter secondo il quale, “Stiamo lavorando per ripulire gli account inattivi per presentare informazioni più accurate e credibili di cui le persone possono fidarsi su Twitter. Parte di questo sforzo è incoraggiare le persone ad accedere attivamente”.

Non ci saranno conseguenze per chi accede su Twitter per uno sguardo sui profili altrui, come fonte di notizie e

Non è chiaro, secondo la CNN, quando esattamente gli account inizieranno a essere eliminati o quanti utenti saranno interessati. La società ha affermato che sta raggiungendo “molti account” che non soddisfano i suoi requisiti, ma ha rifiutato di condividere una sequenza temporale o una stima del numero che considera inattivo.

Il repulisti avverrà ​​nel corso di “molti mesi, non tutto in una volta”, ha aggiunto la società. Continua il lavoro dei gestori del social per ripulire le bacheche di profili fake o che inneggiano, per esempio, all’odio o, ancora, i rebot, le pagine automatizzate che diffondono contenuti non controllabili.

A gennaio, ad esempio, Twitter ha rivelato di aver sospeso diverse reti di account che si riteneva fossero potenzialmente “connesse a fonti interne all’Iran, al Venezuela e alla Russia. E l’anno scorso ha dichiarato che avrebbe rimosso decine di milioni di account che sono stati precedentemente bloccati a causa di attività sospette dopo che un rapporto del New York Times ha evidenziato la proliferazione di follower falsi sulla piattaforma di Twitter.