Il campionato di Formula 1 rischia di chiudersi nel peggiore dei modi per Valtteri Bottas. Il pilota finlandese, secondo nella classifica mondiale alle spalle del già matematicamente campione Hamilton, scatterà dall’ultima posizione nel GP di Abu Dhabi. La sua Mercedes è infatti stata penalizzata per aver sostituito la power unit. Si tratta del quarto cambio in stagione per Bottas.

Mercedes were forced to replace power unit elements on Valtteri Bottas’ W10 This comes after his mechanical failure in Brazil, his first since Austria 2018#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1https://t.co/nhTyBNzSsh — Formula 1 (@F1) November 28, 2019

Bottas, i più attenti lo ricorderanno, era stato costretto al ritiro al 52° giro del Gran Premio di Interlagos. Il ritiro ha avuto come conseguenza la sostituzione della power unit, che a sua volta ha comportato la penalizzazione con retrocessione in griglia. Si prospetta una lunga rincorsa, dunque, per il finlandese, dalle retrovie del gruppo verso la zona punti. Un avversario in meno, potenzialmente, per le Ferrari, che puntano a salutare il 2019 con un successo.

Chi, in particolare, avrebbe un motivo in più per festeggiare è Sebastian Vettel. Il tedesco nelle scorse ore è diventato papà per la terza volta, e raggiungerà solo in giornata Abu Dhabi per l’ultimo GP stagionale. Con la voglia di una dedica speciale in caso di vittoria.