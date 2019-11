Antonio Tancredi Cadili ha solo 8 anni ed è il più piccolo puparo d’Italia. Vive a Palermo ed è appena tornato dalla Cina, dove ha aperto il Festival delle marionette, a Quanzhou, nella provincia del Fujian.

Antonio Cadili accoglie l’invito di Xi Jinping, il più piccolo puparo d’Italia vola in Cina

Ad invitare Antonio era stato lo stesso presidente Xi Jinping in visita a Palermo, insieme alla moglie Peng Liyuan, lo scorso 24 marzo. Otto mesi dopo, il piccolo ha preso un aereo insieme alla mamma Valeria Giarrusso ed è veramente andato in Cina.

La visita a Palazzo dei Normanni ha incantato talmente tanto Jinping e la moglie a rompere il rigido protocollo che prevedeva un giro soltanto di 37 minuti, diventati poi 61. Ma quello del tempo trascorso non è stato il solo protocollo infranto dalla coppia più importante della Cina.

La sorpresa maggiore per Xi Jinping è stata l’esibizione del puparo più giovane d’Italia, Antonio Trancredi Cadili, di 8 anni, che, nella Torre Pisana, ha rappresentato un brano dell’Opera dei Pupi: il dialogo tra Orlando e la bellissima Angelica, che era originaria del Catai, la nuova Cina. Come a sottolineare che i rapporti tra la Sicilia e la Cina affondano le radici nei secoli.

“Vederlo dialogare con artisti cinesi e altri provenienti da ogni parte del mondo, (Bali, Russia, Australia, Ungheria, Francia e così via) – racconta la mamma – è stato un momento di crescita. E non solo per lui. Ringraziamo di cuore gli organizzatori dell’evento e soprattutto il Presidente Xi Jinping che a marzo scorso in visita a Palermo, dopo l’esibizione di Antonio a Palazzo Reale, lo ha invitato proprio nel Fujian dove c’è una tradizione simile all’opera dei pupi. Promessa mantenuta immediatamente”.

Un’esperienza indimenticabile sia per la mamma che per Antonio. “Penso alle parole di Antonio – scrive Valeria Giarrusso sulla sua pagina Facebook il giorno del rientro a Palermo – che mi ha sussurrato in un orecchio stanotte all’aeroporto di Xiamen mentre salivamo la scaletta: ‘A presto Cina – Qui lascio un pezzetto del mio cuore’. Concordo in pieno!”.

Antonio Cadili ha solamente otto anni ma un animo da grande artista. Il piccolo, infatti, è anche un musicista e durante la sua visita in Cina ha donato alla coppia presidenziale una melodia composta da lui stesso. Secondo quanto riporta Il Corriere, ha anche donato, attraverso Tang Dayu, direttrice artistica del festival, un libro con tutte le loro foto scattate in Sicilia. Un testo scritto a quattro mani con il papà.

Noi di Sì24 lo avevamo incontrato ancora prima della fortunata visita a Palermo del presidente cinese. Ecco la nostra intervista ad Antonio Cadili.

