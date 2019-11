Vanessa Incontrada apre uno spiraglio al Festival “Io a Sanremo? Perché no”

Vanessa Incontrada apre uno spiraglio su Sanremo 2020 e si “auto-candida” come compagna del direttore artistico Amadeus. “Io a Sanremo? Perché no”, dice la showgirl.

Vanessa Incontrada “Io a Sanremo? Perché no”

Sono tante le voci che si rincorrono sul web su chi dovrà calcare il palco dell’Ariston nel prossimo Festival di Sanremo.

Il Festival della musica italiana torna dal 4 all’8 febbraio e Amadues rilascia qualche nuova notizia. Il direttore artistico, infatti, anticipa che potrebbe salire da 20 a 24 il numero dei big in gara. Intanto il conduttore è impegnato nel “lavoro di selezione”, “difficilissimo” perché “la qualità dei brani è alta”. “Sarà una kermesse internazionale, sogno Lady Gaga“, confessa.

Proprio dai social, nei giorni scorsi, è partita una petizione a favore di Vanessa Incontrada.

Tutto è cominciato dopo l’ospitata dell’artista a Domenica In. Nel corso della sua apparizione da Mara Venier, infatti, sono spuntati su Twitter numerosi messaggi che invitano il neo-direttore artistico a pensare alla regina della fiction per l’edizione numero 70 della kermesse.

“Siamo tutti d’accordo nel dire che Vanessa debba andare a Sanremo?”, “Amadeus, regalaci Vanessa Incontrada come presentatrice a Sanremo 2020, grazie”, “Ma Vanessa Incontrada a Sanremo quando? Cioè probabilmente ci andranno prima la Leotta e la Ferragni, parliamone”: questi sono soltanto alcuni dei tweet pro-Vanessa.

Vanessa però non si sbilancia. La sua “auto-candidatura” per Sanremo 70 è arrivata durante la presentazione, a Milano, dello show “Vent’anni che siamo italiani”, che da venerdì 29 novembre debutterà su Rai1, insieme a Gigi D’Alessio.

Il programma racconterà, in tre serate ricche di ospiti, i primi vent’anni da “italiani” dei due presentatori,attraverso aneddoti e momenti divertenti.

“Ho tanti impegni in futuro, so cosa significa Sanremo per gli italiani, conosco il valore di Sanremo e perché no?” ha spiegato Vanessa durante la presentazione dello show con Gigi D’Alessio. “Io continuo con tutto quello che devo fare – sottolinea Incontrada -. Sanremo sappiamo tutti il valore che ha, io so cosa significa e qual è la sua bellezza”.