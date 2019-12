i The Loudest Voice – Sesso e potere, Russell Crowe e Naomi Watts guidano il cast d su Sky e Now Tv da domani (4 dicembre) alle 21.15 in esclusiva per l’Italia.

Russel Crowe e Naomi Watts in tv con la serie “The loudest voice”

La serie è il racconto a puntate – sette, una per ciascuno degli anni cruciali della vicenda – dell’irresistibile ascesa e della rovinosa caduta di Roger Ailes, CEO di Fox News scomparso nel 2017.

Si tratta dell’adattamento fedele del best-seller di Gabriel Sherman (che ha firmato personalmente due episodi della serie) The Loudest Voice in the Room, che a partire dalle testimonianze di più di 600 persone ha inchiodato Ailes, capace di modellare un colosso dell’informazione come Fox News con una tale efficacia da aver finito per plasmare la conversazione politica americana ai più alti livelli, a uno scandalo sessuale che ne ha travolto per sempre carriera e reputazione.

(ITALPRESS).