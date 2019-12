Georgina Rodriguez trova un modo personale per congratularsi con i successi del suo Cr7. Mentre Cristiano Ronaldo riceve un altro trofeo come miglior giocatore della Serie A di calcio, la bella fidanzata pubblica uno scatto sexy, sentendosi come la regina Cleopatra.

Georgina Rodriguez come Cleopatra, la foto sexy per Cr7

Ognuno ha il suo modo di festeggiare. Sui social, Georgina Rodriguez regala a Cr7 – ma non solamente a lui, anche ai tanti follower – uno scatto davvero sexy.

Mentre Cristiano Ronaldo era a Milano a ritirare il premio come miglior giocatore della Serie A dalle mani della sensualissima Diletta Leotta (uomo fortunato!), la sua Georgina gli preparava una sorpresa a casa.

Georgina lo aspettava infatti immersa in una vasca da bagno piena di schiuma. Una coroncina in testa, un abito porpora attillato che mette in evidenza le forme perfette e lo sguardo provocante.

I numerosi follower inoltre non hanno potuto fare a meno di notare l’anello dalle dimensioni notevoli che brilla sul suo anulare sinistro. Sarà un regalo del suo Cristiano, finalmente deciso a fare il grande passo?

La coppia è longeva. Cristiano Ronaldo stanno insieme già da qualche anno e insieme hanno anche dei figli. Sembrano davvero una famiglia perfetta. Mancherebbe solamente il grande e decisivo “Sì”, ma per quello, al momento dobbiamo attendere.

“Quando ti credi Cleopatra”, ha scritto l’influencer a corredo della foto. E in effetti della leggendaria Regina d’Egitto ha tutto il fascino e la forte personalità. Due doti che a ben guardare sono indispensabili per tenere testa a uno come Ronaldo.

Lo scatto ad alto tasso erotico pubblicato sui social ha fatto letteralmente impazzire i fan. Superfluo raccontare della valanga di cuoricini e commenti di approvazione sulla foto sexy di Georgina Rodriguez.