Pronto il 36° Natale del cuoco, una serata di beneficenza fra degustazioni e mostre

Torna il Natale del Cuoco. Quest’anno, alla sua XXXVI edizione, l’evento rappresentativo dell’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Palermo, si svolgerà nella splendida location di Villa Boscogrande, nel quartiere Cardillo, gentilmente messa a disposizione dallo Chef Natale Di Maria.

Un momento tradizionale e aggregativo previsto per lunedì 16 dicembre dalle ore 15,30 alle 20,30 che coglie l’occasione del rituale scambio degli auguri tra gli associati, le Aziende amiche, Autorità civili e religiose ed i rappresentanti degli istituti alberghieri per aprirsi al territorio.

L’evento avrà al centro anche una raccolta fondi con finalità benefica a favore dell’Associazione Centro d’Amore Gesù – Onlus che si occupa di raccogliere e distribuire cibo, medicine e giocattoli alle famiglie e ai bambini bisognosi.

La serata si articolerà attraverso una serie di attività, fra le quali la presentazione dei componenti del Culinary Team Palermo che parteciperà alle Olimpiadi di Cucina 2020 a Stoccarda, l’esposizione di pezzi artistici del Culinary Team Decorators & Pastry, l’esposizione di piatti street food preparati dal Culinary Team Traditional Food che parteciperà ai Campionati della Cucina Italiana FIC a Rimini, la selezione provinciale del “Miglior allievo degli Istituti Alberghieri” con preparazione dei piatti da presentare al concorso regionale, ed ancora, una esposizione di stand delle Aziende Amiche / Sponsor e tanti riconoscimenti ai soci che nel corso dell’anno si sono distinti per l’attività meritoria e per la preziosa collaborazione assicurata all’Associazione oltre ai ringraziamenti nei confronti delle Aziende Amiche e Sponsor per il sostegno che assicurano al Culinary Team Palermo nelle competizioni nazionali e internazionali.

La manifestazione si concluderà con un aperitivo-buffet a cura degli chef Patron associati che prepareranno una serie di degustazioni di finger food, pasticceria salata e mignon, torta, panettone e spumante.

“Sono molto soddisfatto di vedere come di anno in anno la grande famiglia dell’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Palermo – dichiara lo Chef Giacomo Perna, Presidente dell’Associazione – aumenti e proponga nuove ed importanti attività. Grazie a questa occasione tradizionale abbiamo ancora una volta la possibilità di dare uno spazio alla nostra Associazione che, sempre di più, vuole essere vicina al territorio. Siamo certi che anche questo evento si rivelerà un successo, soprattutto guardando in prospettiva alle nuove gare che ci attendono nei prossimi mesi. Per questo intendo ringraziare i colleghi che presenzieranno e il Maestro Giuseppe Giuliano, membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione, sempre presente con i suoi consigli”.

“Siamo felici di poter collaborare con l’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Palermo – dice lo chef patron Natale Di Maria titolare di Villa Boscogrande – e di aprire le porte della nostra location ad eventi che consentono di apprezzare la genuinità dei prodotti del nostro territorio e di avvicinarsi facilmente alla cucina di alta qualità”.