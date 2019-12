Pronti per la grande corsa ai regali di Natale? Qualcuno di voi, sicuramente, è già corso ai ripari ma per i più ritardatari c’è ancora tempo. Ecco allora tante idee di regali di Natale per stupire i bambini.

Regali di Natale, tante idee per stupire i bambini

Sembra che i bambini siano i soggetti più difficili da accontentare in materia di regali di Natale. Il rischio di deluderli è sempre in agguato, ed è l’ultima cosa che vorremmo fare.

In realtà i bambini hanno le idee molto chiare sui regali che vorrebbero ricevere. Dipende molto, ovviamente, dai gusti e dal carattere del piccolo in questione ma possiamo stupirli con un regalo adatto. Vederli felici ed emozionati ci riempirà il cuore di gioia.

Se non avete colto i loro segnali o non avete ancora letto la loro “letterina a Babbo Natale”, scegliete una delle idee che vi proponiamo e il successo sarà assicurato.

Libri

La maggior parte dei bambini non ama leggere ma con il libro giusto potremmo trasmettere la nostra passione per la lettura.

Negli ultimi 10 anni, infatti, l’editoria per bambini ha avuto un’evoluzione meravigliosa, sia che si parli dei cartonati per la prima infanzia, che dei primi piccoli romanzi, da leggere in autonomia o a voce alta con mamma e papà.

Creature fantastiche

Ogni bambino ama le creature fantastiche. Stuzzicano la loro fantasia e su di loro si possono creare storie straordinarie.

Che siano unicorni – tanto in voga anche tra gli adulti -, gli intramontabili draghi o personaggi dei cartoni animati, le creature fantastiche sono un regalo dal successo assicurato.

Potrete scegliere tra numerosissimi gadget. Peluche, tazze, stickers, coperte e pigiami a tema. C’è davvero l’imbarazzo della scelta con idee regalo per tutte le tasche.

Classici: Barbie e supereroi

Se volete mantenervi sul classico, Barbie e supereroi fanno al caso vostro.

La bambola più famosa al mondo non tramonta mai. Ogni anno ci sono novità interessanti. Negli ultimi tempi, inoltre, la casa produttrice spazia in ogni ambito del politically correct. Via lo stereotipo di bellezza femminile di donne alte, magre e bionde.

Le Barbie oggi sono basse, curvy, ricce, nere, disabili, alte, more e multiculturali. Sarà facile trovare la bambola adatta alla vostra bambina.

Per i maschietti, invece, non passano mai di moda i supereroi. Anche nel 2019 i più gettonati sono i personaggi Marvel.

Giochi in scatola

Ognuno di noi, da bambino, ha trascorso ore con amici e cugini davanti ad un gioco da tavola. Le Feste di Natale, poi, offrono maggiori occasioni di passare del tempo insieme. Quale modo migliore di occupare questo tempo se non con un gioco da tavola.

Per i più piccoli si possono scegliere giochi a scatto, come quelli in cui bisogna stare attenti a bocche che si chiudono. I più grandi, invece, apprezzeranno giochi in cui devono mettere in campo le loro capacità, strategie e conoscenze.

Giochi creativi con le mani

Diamo libero sfogo alla creatività. Dentro molti bambini si nascondono grandi artisti. Anche se domani non lo diventeranno, stimolare la fantasia con attività manipolative sarà comunque utile alla loro crescita.

Via libera quindi a colori, disegni, paste da modellare, bastoncino colorati, oggetti da incollare e ritagliare. Controllare l’uso di forbici e materiali che sporcano, inoltre, è un’ottima scusa per giocare insieme ai vostri bambini e trascorrere con loro momenti indimenticabili.

Foto di Ирина Безмен da Pixabay