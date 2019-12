Vincenzo Montella ha esaurito il bonus e la Fiorentina lo ha esonerato, il giorno dopo l’ennesima sconfitta in campionato, il pesante ko interno con la Roma, per 1-4.

La Fiorentina ha esonerato Montella dopo il ko con la Roma

Ecco la nota ufficiale del club viola, diramata stamattina, sabato 21 dicembre: “ACF Fiorentina comunica di aver sollevato Vincenzo Montella dall’incarico di allenatore della Prima squadra.

La decisione del Club arriva al termine di una lunga e attenta analisi delle prestazioni e dei risultati ottenuti dalla squadra.

L’obiettivo di dare un’immediata svolta positiva alla stagione in corso e la necessità di scendere in campo con serenità e grinta indispensabili per le partite future, hanno spinto Proprietà e Dirigenza alla decisione di revocare l’incarico all’attuale allenatore.

La Fiorentina ringrazia Vincenzo Montella ed il suo staff per l’impegno e la serietà profusi in questi mesi e gli augura i migliori successi professionali per il prosieguo della sua carriera.

Il Club viola comunicherà, nei prossimi giorni, il nome del nuovo allenatore della Prima Squadra”.

Per il successore dell’ex aeroplanino si fanno i nomi di Cesare Prandelli, un ritorno sulla panchina della Vola, e dell’ex ct dell’Under 21 Gigi Di Biagio.

Montella era da tempo sulla graticola, dopo la serie di pessimi risultati della sua gestione, specie nella seconda parte del girone di andata.

Ma il suo bilancio è di appena sei vittorie in 27 partite alla guida della squadra; fino a ieri, l’ormai ex allenatore della Fiorentina aveva avuto la fiducia del patron Rocco Commisso, ma la mancanza di risultati e una situazione di classifica che comincia a farsi preoccupante, ha indotto la società a dare l’addio a Montella che era arrivato nell’aprile scorso per sostituire Stefano Pioli.

Lo scorso campionato era riuscito a centrare la salvezza soltanto all’ultima giornata, collezionando un ciclo di cinque sconfitte di fila.