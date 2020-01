“Il mio Etna innevato”, lo scatto di Luca Parmitano diventa virale

“Paesaggi invernali: Etna coperta di bianco, una immagine che mi porta sempre indietro nel tempo”. Così Luca Parmitano su Facebook. Il post nostalgico è diventato subito virale.

Intanto cresce l’attesa per la prossima passeggiata spaziale di AstroLuca del prossimo 25 gennaio.

Condivide lo scatto dell’Etna sulla sua pagina Facebook e fa subito il pieno di ‘Mi piace’ e commenti.

“Grande Luca, che meraviglia”, “è solo dallo spazio che si vede così” gli scrivono e, ancora, “spettacolo più unico che raro“. “Orgoglioso di essere siciliano come te” aggiungono in tanti dall’isola, facendo riferimento alle sue origini.Parmitano, nato nel 1976 a Paternò (Catania), nel 2013 è stato il primo astronauta italiano a compiere un’attività extraveicolare.

Intanto cresce l’attesa per la prossima passeggiata spaziale di AstroLuca. Il 25 gennaio 2020, infatti, è prevista la quarta uscita per Luca Parmitano, dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) e il collega Andrew Morgan della Nasa, per completare la sostituzione dell’impianto di raffreddamento del cacciatore di antimateria Alpha Magnetic Spectrometer (Ams).

Un mese ricco sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il 15 e il 20, rende noto l’agenzia spaziale americana, sarà la volta di Jessica Meir e Christina Koch, entrambe della Nasa e celebri per essere state le protagoniste della prima passeggiata spaziale tutta al femminile.

Se tutto procederà regolarmente, il 25 gennaio è prevista la quarta uscita di AstroLuca e AstroDrewMorgan per completare l’installazione dell’impianto di raffreddamento di Ams, alla quale i due astronauti hanno dedicato tre passeggiate spaziali il 15 novembre, il 22 novembre e il 2 dicembre 2019, e per collaudarlo. Contrariamente a quanto era accaduto nelle prime tre passeggiate spaziali, ad avere il ruolo di guida sarà Morgan.