Manhattan: Donna finisce sotto a un Suv. In dieci scarrozzano il mezzo

La donna era finita sotto un Suv, in un incrocio nel Lower East Side, a Manhattan. Intrappolata sotto il grosso mezzo, non era possibile liberarla mettendolo in moto senza rischiare di farle ancora più male.

Per fortuna, una decina di passanti sono intervenuti scarrozzando con la forza delle braccia il Suv, riuscendo a trarre da sotto la signora.

Just now at Delancey and Norfolk in the Lower East Side an accident ran over a pedestrian trapping them under an SUV. Onlookers just lifted the SUV, dragging the victim out. pic.twitter.com/uq1IHcSJ9k

— help how do i change this (@colbydroscher) January 26, 2020