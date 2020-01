Fallisce l’assalto ad un furgone portavalori sull’autostrada del sole, tra Lodi e Milano. Un commando di rapinatori ha dato fuoco a sei auto sull’A1.

Fallisce assalto a portavalori, inferno di fuoco sulla A1

L’attacco al mezzo della ditta Battistolli è fallito e le squadre dei vigili del fuoco sono accorse per domare le fiamme. L’A1 è stata chiusa da Lodi Vecchio a San Zenone al Lambro, con diversi chilometri di auto in coda. Sul posto anche la polizia. Vicino alle macchine sono stati trovati diversi chiodi per terra.

Secondo le ricostruzioni, i malviventi volevano creare due barriere di fuoco lungo l’autostrada per intrappolare l’obiettivo. Qualcosa però è andato storto. Sarebbe entrata in azione oltre una decina di criminali.

Un episodio che ricorda molto da vicino quello avvenuto sullo stesso tratto di autostrada qualche chilometro più a sud nel novembre del 2014 quando i banditi crearono due barriere di fuoco per dare l’assalto a un blindato che trasportava 5 milioni di euro.