Chiusa a causa della densa nebbia l’autostrada del Sole, nel tratto fra Milano Sud e Basso Lodigiano, in entrambe le direzioni. La scarsa visibilità infatti ha causato una serie di tamponamenti, che hanno coinvolto una dozzina di mezzi.

Gli incidenti, che hanno interessato anche un tir, si sono verificati in direzione Sud, intorno al km 40, in direzione Bologna quindi, fra Casalpusterlengo e il Basso Lodigiano (nuovo nome del casello Piacenza Nord).

Maxitamponamento per nebbia sull’A1: coinvolti 12 mezzi

Almeno 4 persone sono rimaste coinvolte nel maxitamponamento sulla A1. Due di queste sono state trasportate in codice giallo agli ospedali di Piacenza e Lodi. Sul posto, dove il maltempo rende difficile i soccorsi, diverse ambulanze del 118, vigili del fuoco e Polstrada.

Traffico in tilt sull’Autostrada del Sole. Chi proviene da Milano deve uscire sulla Tangenziale Est Esterna. In direzione Nord, invece, il traffico è dirottato all’altezza di Piacenza sull’A21 Torino-Brescia. Sulla Milano-Napoli in direzione Sud si sono formate lunghe code. In alternativa chi da Bologna è diretto a Milano può deviare il percorso sulla A21 Torino-Brescia in direzione di Brescia per poi proseguire sulla A4 Milano-Brescia in direzione di Milano.