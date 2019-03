Barbie compie 60 anni, da icona di stile a esempio femminista

Barbie, al secolo Barbara Millicent Roberts, compie 60 anni. La bambola che ogni bambina ha desiderato e con cui ha giocato almeno una volta nella vita, è stata immessa sul mercato il 9 marzo nel 1959 da Ruth Handler. La donna, del Wiscounsin, mentre osservava giocare la figlia Barbara, capì che in commercio mancava una bambola che permettesse alle bambine di immaginarsi in altri ruoli oltre a quello di mamma. Negli anni ’50, infatti, nei negozi di giocattoli erano presenti solo bambolotti da cullare e nulla più.

La nascita e le trasformazioni di Barbie

Insieme quindi al marito Elliot, co-founder della casa Mattel Inc, decise di dare vita a una bambola dalle sembianze di una giovane donna in carriera con cui le bambine potessero identificarsi. La prima Barbie che comparve nel New York Toy Fair aveva capelli sia biondi che scuri fino alle spalle legati in una lunga coda e un costume da bagno zebrato. In quell’anno ne furono venduti ben 350.000 esemplari.

Un successo che diede una spinta propulsiva alla produzione della Barbie che due anni dopo fu accompagnata da Ken. Barbie, felicemente sposata, continua la sua vita di sempre fino a quando negli anni ’70 inizia a perdere popolarità: le ragazze adesso vogliono essere indipendenti e studiare all’università. Ecco quindi che Barbie diventa chirurgo e astronauta.

Barbie tra moda e cinema

Barbie si adatta all’evoluzione dei tempi. Si separa da Ken, salvo ricongiungersi a lui, si legge nella sua biografia ufficiale, dopo due anni. Mattel guarda sempre al presente, crea i modelli petite, curvy e tall e attira l’interesse del fashion system da Karl Lagerfeld a Yves Saint Laurent da Moschino a Franca Sozzani. L’ultima stilista ad aver dedicato una capsule collection alla bambola più modaiola di sempre è stata Patrizia Pepe che ha presentato allo scorso Pitti Bimbo una serie di miniabiti da farle indossare.

Oggi, a 60 anni dalla sua nascita, Barbie arriva sul grande schermo con un film voluto da Mattel Films, e verrà interpretata da Margot Robbie. Barbie, al passo anche con il progresso digitale, comunica con le sue piccole follower attraverso i suoi account Instagram e Twitter.