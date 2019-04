Tavola di Pasqua, tante idee per apparecchiare e decorare

La Pasqua è ormai alle porte e fervono i preparativi. Per una tavola di Pasqua elegante e allegra, vi suggeriamo tante idee per apparecchiare e decorare.

La Pasqua arriva in primavera e porta con sé colori e profumi della bella stagione. Potete scegliere lo stile che preferite per apparecchiare la vostra tavola di Pasqua ma quello che non può mancare è sicuramente la presenza di decorazioni allegre, che richiamino la natura e i simboli di questa festività.

Apparecchiare la tavola di Pasqua con stile

Ognuno di noi è diverso, esprimiamo i nostri gusti e le nostre preferenze anche nel modo di vestire, di arredare casa e, perché no, anche di apparecchiare la tavola. Sia che preferiate uno stile elegante e raffinato o uno più rustico e campagnolo, ricordate che a Pasqua non possono mancare dei simboli sulla vostra tavola.

I più vicini alla ricorrenza religiosa possono realizzare dei segnaposto o centrotavola che richiamino la resurrezione di Cristo. La tavola può essere arricchita con prelibate pietanze camuffate da simboli commestibili o con veri e propri oggetti.

Se amate uno stile sobrio ed elegante, le ceramiche bianche dal sapore retrò fanno al caso vostro. Non dimenticate però di dare un tocco di colore, possibilmente con un centrotavola di uova colorate. Richiamate poi come preferite i simboli pasquali. Ecco che l’uovo può diventare una raffinata candela e i coniglietti dei simpatici segnaposto. La forma dell’agnello poi si può trovare in una pietanza dolce o salata da servire ai vostri ospiti.

Se invece amate uno stile più diretto, via la tovaglia. Un mix di stoviglie bianche e colorate, decorate e semplici direttamente sulla vostra tavola di legno.

L’uovo, il simbolo della Pasqua sulla vostra tavola

Il simbolo per eccellenza della Pasqua è l’uovo. Questo elemento si presta a diverse interpretazioni decorative. Potete utilizzarlo per allestire il vostro centrotavola pasquale o ancora come segnaposto per i vostri ospiti.

Un simpatico centrotavola di Pasqua potrebbe essere un cesto pieno di uova. Per uno stile più country potete abbinare una tovaglia a fantasia e colorare le vostre uova.

Se invece siete dei romantici e volete farlo vedere anche sulla vostra tavola di Pasqua, potete utilizzare uno stile più shabby. Un cesto a forma di cuore andrà benissimo. All’interno, oltre alle uova, potrete aggiungere qualche rametto di paglia.

La Pasqua è anche la festa della primavera. Perché non richiamare la natura anche sulla tavola? Il centrotavola pasquale potrebbe utilizzare le bucce di uova come pratici contenitori per fiori. Una vera rinascita. Potete scegliere il fiore che preferite e metterne insieme diversi, per una composizione personalizzata e originale.

Decorare la tavola di Pasqua con il coniglietto

Il coniglietto di Pasqua è una presenza obbligatoria per apparecchiare la vostra tavola. Che sia di legno, di ceramica o un coniglietto fai-da-te, magari realizzato dai vostri figli a scuola, il coniglio richiama subito alla mente la Pasqua. Come l’uovo, anche il coniglio può essere declinato in diversi modi per decorare la vostra tavola di Pasqua. Sarà un perfetto centrotavola o un divertente segnaposto.

Potete utilizzare delle mollettine di legno con il disegno stilizzato di un coniglietto come segnaposto per la vostra tavola di Pasqua. Pratica e versatile, la molletta può essere attaccata ad un bicchiere o ad un tovagliolo.

Un’altra idea per richiamare il simbolo pasquale del coniglio sulla vostra tavola è quella di realizzare dei segnaposto di carta sui quali scrivere i nomi dei vostri ospiti. Qui potete dare libero sfogo alla fantasia ma quello che vi suggeriamo è di utilizzare i colori per rendere sempre più primaverile la tavola.