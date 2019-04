Attorno alla cattedrale di Notre Dame ruotano tante storie e leggende. Quella che sicuramente ha avuto più fortuna è la narrazione di Victor Hugo. Il suo “Notre Dame de Paris” ha ispirato rappresentazioni teatrali, musical e cartoni animati.

“Fuori bruci e qui no”, con l’incendio di Notre Dame crollano le certezze cantate da Quasimodo

Se nel cuore dei bambini sono rimaste impresse le avventure del Gobbo campanaro di Notre Dame raccontante dalla Disney, grandi e piccini hanno apprezzato il musical scritto da Luc Plamondon e messo in musica da Riccardo Cocciante, tratto dall’omonimo romanzo di Hugo.

Tra le tante canzoni che hanno reso celebre lo spettacolo musicale, oggi ci viene in mente quella in cui Quasimodo canta Notre Dame all’amata Esmeralda. Dopo l’incendio che ha devastato la cattedrale di Parigi, la sua sicurezza sembra vacillare.

“Questa casa farà, bello il tempo che fa

fuori tremi e qui no

fuori bruci e qui no

vieni qui quando vuoi

la stagione che vuoi

la mia casa se vuoi

è anche casa tua”

Quasimodo, interpretato magistralmente da Giò Di Tonno, invita la bella Esmeralda a vivere nella sua casa: Notre Dame. Non le devono fare paura i mostruosi gargoyles che la sovrastano, perché sono amici suoi. La gitana per un attimo è tentata dalla gentilezza del campanaro che la fa sentire sicura ma anche lui, come quei mostri di pietra, le fanno un po’ paura. Il suo animo, poi, è fatto per l’aria aperta e difficilmente reggerebbe chiusa tra muri.

Il gobbo campanaro di Notre Dame ama la sua casa. Sente che la cattedrale gli appartiene. Lì dentro è protetto dalla malvagità del mondo e della gente. Non sapeva, però, che il 15 aprile del 2019 la sua fortezza sarebbe stata invasa e devastata dalle fiamme.

“La mia casa è la tua”, il testo della canzone di Riccardo Cocciante

QUASIMODO

Questi mostri di pietra

che sono amici miei

non ti faranno male

ti puoi fidare, sai

vivono qui con me

non farti impressionare

Resta qui stai tranquilla

è qui l’asilo

Notre Dame è la mia

è il mio mondo, il mio letto

il mio nido, il mio tetto

è tutto qui il mio affetto

e il grido e la canzone

la follia, la ragione

mia passione e prigione

ci sei tu illusione ESMERALDA

Questi mostri di pietra sono anche amici miei

mi fanno compagnia se un po’ qui io mi annoio

Tu sei così, sei caro, tu sei un po’ come loro

ma come loro scusami mi fai un po’ paura QUASIMODO

Questa casa farà, bello il tempo che fa

fuori tremi e qui no

fuori bruci e qui no

vieni qui quando vuoi

la stagione che vuoi

la mia casa se vuoi

è anche casa tua