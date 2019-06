Daniel Craig è pronto a tornare sul set di “Bond 25” dopo l’infortunio avuto a maggio. L’attore interprete dell’agente 007 più famoso al mondo si sta allenando in palestra per ricominciare con le riprese del nuovo film.

“Bond 25”, Daniel Craig pronto a tornare sul set dopo l’infortunio

Sull’account social ufficiale della Saga di James Bond è stata pubblicata una foto che conferma la notizia. L’immagine mostra Daniel Craig che si allena in palestra. Per precauzione indossa una protezione alla caviglia, dopo l’opeazione. La didascalia alla foto, in riferimento all’attore, recita “si sta preparando a girare la prossima settimana”. Il film quindi non subirà ritardi ed è sempre atteso nelle sale cinematografiche ad aprile 2020.

Set di incidenti

Un set un po’ sfortunato. Quello di Craig infatti non è stato l’unico incidente che si è verificato. Qualche giorno fa, infatti, a Londra, uno dei tanti lavoratori degli studi londinesi di Pinewood è stato ferito da un’esplosione.

Tre “esplosioni controllate” sono infatti finite fuori controllo durante le riprese, causando danni agli studi e ferendo leggermente uno degli addetti che si trovava all’esterno dell’edificio.

Anche la produzione ha confermato l’incidente. In un Tweet infatti ha spiegato che “durante le riprese di un’esplosione controllata sul set di Bond 25 ai Pinewood Studios, sono stati provocati danni all’esterno del set di 007. Non ci sono stati feriti sul set, ma un addetto all’esterno è rimasto leggermente ferito”.

L’atteso capitolo della serie

Gli amanti della serie possono tirare un respiro di sollievo. Il prossimo e atteso capitolo della saga di James Bond non subirà ritardi.

“Bond 25” è il primo film su 007 con Cary Fukunaga dietro la macchina da presa. Le riprese hanno rischiato di essere interrotte ben due volte nel giro di un mese. Nel cast dell’atteso film ci sono anche Rami Malek, che avrà il ruolo del villain, Ben Whishaw, Lea Seydoux, Naomie Harris e Ralph Fiennes.

Nonostante il doppio incidente nel giro di un mese, le riprese possono continuare.