Il divorzio ormai è ufficiale. Che Harry e Meghan siano diversi da William e Kate, non è un segreto. La nuova coppia reale, infatti, ha preso le distanze dal primogenito del principe Carlo e consorte sin da subito. Adesso la separazione si consuma anche sul piano degli impegni umanitari.

Harry e Meghan abbandonano la fondazione di William e Kate

I Duchi di Sussex, Harry e Meghan, abbandonano la fondazione dei Duchi di Cambridge, William e Kate. L’annuncio è arrivato dopo mesi di anticipazioni dei media britannici e di voci di presunte divergenze fra le due consorti. I contrasti fra le cognate reali si sarebbero poi riverberati fra i fratelli, figli di Carlo e Diana.

Harry e Meghan, dopo la separazione dai profili social di William e Kate, lasciano anche la fondazione umanitaria. Sembra, infatti, che ne apriranno una loro.

I Duchi di Sussex apriranno una loro fondazione

Sembra che la decisione di arrivata proprio da parte dei Duchi di Sussex. D’altra parte Harry è il membro della famiglia che si è discostato di più dal protocollo della famiglia reale. E lo fa ancora. Harry e Meghan vorrebbero avere più libertà d’azione e per questo motivo hanno in mente di dare il via a una propria fondazione autonoma.

Nulla da ridire da parte di William e Kate, che avrebbero dato il loro benestare al “divorzio” da Harry e Meghan. I Duchi di Cambridge hanno anche precisato che “continueranno a lavorare insieme in futuro” in iniziative come la campagna ‘Head Together’ per la salute mentale.

Anche se la decisione è stata motivata da Harry e Meghan come una risposta all’esigenza di “regolare meglio” l’efficacia delle loro attività caritative, il loro passo non fa che alimentare il fuoco dei pettegolezzi che vorrebbero le due coppie ormai ai ferri corti.

Questo nuovo “divorzio”, inoltre, si aggiunge alle recenti notizie secondo le quali tirerebbe aria di tradimento tra William e Kate.