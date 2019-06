Emma Stone cade al concerto delle Spice Girls e si rompe la spalla: a rischio le riprese del film

Emma Stone è una delle fan delle Spice Girls che non ha saputo resistere al richiamo della reunion. Partecipare al concerto della bandgirl inglese, però, è costato caro all’attrice.

Emma Stone cade al concerto delle Spice Girls e si rompe la spalla

Emma Stone, infatti, è caduta durante il concerto delle Spice Girls a Wembley e si è fratturata una spalla. Adesso, secondo quanto riporta il “Sun“, per l’attrice sono a rischio le riprese del film “Cruella”, prequel de “La carica dei 101”.

Secondo quanto riportato dal Sun, Emma era molto agitata durante il concerto. Cantava a squarciagola le canzoni della band britannica sulle spalle di un amico. Purtroppo, però, ad un certo punto lui ha perso l’equilibrio e l’ha fatta cascare per terra. Una brutta caduta con la quale l’attrice si è rotta la spalla.

All’inizio l’attrice ha avvertito solo un grande dolore e ha pensato che si trattasse solo di “una semplice botta”. In realtà si è trattato di una frattura che ha costretto la star Premio Oscar per “La La Land” a fermarsi.

Adele si ubriaca

Se Emma Stone si è beccata una dolorosa frattura, ad Adele è andata meglio. La cantante, infatti, si è ubriacata con le Spice Girls dopo il concerto.

La cantante non ha mai fatto mistero si essere una superfan della band inglese. Così, non poteva certo mancare al loro ultimo concerto al Wembley Stadium di Londra.

Nonostante la popstar non sia molto attiva sui social, questa volta si è proprio data da fare. Per le Spice Girls infatti ha fatto un’eccezione e ha condiviso con i follower i festeggiamenti della serata post concerto. “Finalmente ho incontrato Ginger, mi sono ubriacata con le ragazze e ad essere sincera non riesco a credere quanto in là sia andata”, ha scritto su Instagram.

Foto da Instagram.