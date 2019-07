Il Festival di Sanremo è sempre stato molto ambito all’interno della Rai. Per il 2020 la conduzione potrebbe essere affidata a Fiorello e Amadeus insieme.

Fiorello e Amadeus condurranno insieme il Festival di Sanremo 2020?

Lo showman e il conduttore sono amici di vecchia data e tra i due c’è una grande intesa, oltre che un profondo affetto. I programmi condotti da Amadeus e quelli nelle mani di Fiorello sono sempre grandi successi. Se approdassero insieme sul palco dell’Ariston ne potremo vedere delle belle.

Già girava da tempo la notizia che a condurre il Festival di Sanremo potesse essere Amadeus. Circa un mese fa, infatti, poco prima che i palinsesti Rai fossero presentati, le voci avevano iniziato a circolare.

Adesso le voci cominciano ad essere alimentate anche da Fiorello. Lo showman, infatti, nelle stories sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post che li vede insieme. Al momento non ci sono conferme e sono tutte ipotesi, ma una conduzione di Sanremo tutta siciliana potrebbe portare una ventata di novità al Festival della canzone italiana.

Il Toto-Sanremo

Il Toto-Sanremo è sempre stato al centro delle novità dei palinsesti Rai. Dopo la presentazione nei primi giorni di luglio, infatti, l’attenzione si è catalizzata tutta sull’evento musicale dell’anno.

Mamma Rai ha ufficializzato il ritorno di Fiorello. Al centro delle maggiori trasformazioni, non a caso, c’è RaiPlay, la piattaforma digital che nei prossimi mesi sarà la protagonista delle principali trasformazioni e anche dell’arrivo del volto più importante tra i nuovi arrivi, quello di Rosario Fiorello.

Lo showman siciliano sarà protagonista di “18 show su RaiPlay, preceduti da 5 access su Rai1 e 6 puntate sulla radio”, ha anticipato Salini. “Vorremmo portare la nostra piattaforma a concorrere con gli operatori internazionali – ha aggiunto l’ad – Non possiamo farlo con il cinema, ma con l’unicità delle nostre proposte”.

La notizia più interessante riguarda invece Sanremo. In cima al podio, secondo i ben informati, ci sarebbe proprio Amadeus. Il conduttore, come tutti i suoi predecessori da molti anni a questa parte, pretenderebbe in caso di accordo anche la direzione artistica dell’evento.

Inoltre il prossimo Festival sarà il 70° e la Rai intende festeggiare adeguatamente l’anniversario. E anche se nei giorni scorsi era tornata a circolare l’ipotesi di un festival affidato ad Alessandro Cattelan, si tratterebbe di un’ipotesi già tramontata, dal momento che il conduttore sarà impegnato su Sky fino a dicembre con ‘X Factor’. E anzi, in Rai, si sprecano gli endorsement a favore di Amadeus, a partire proprio dal riacquistato Fiorello.

Foto dal profilo Instagram di Amadeus.