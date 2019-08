Elettra Lamborghini è stata costretta ad interrompere il suo show a Lignano Sabbiadoro per la troppa ressa sotto al palco. L’artista ha espresso tutto il suo rammarico e il suo disappunto in un video pubblicato sui social.

Elettra Lamborghini interrompe lo show, troppa ressa sotto al palco

“Non ho mai visto degli animali del genere spingersi così come delle bestie. Non sapersi divertire a quell’età io penso sia veramente grave…”. Con queste parole all’interno del video condiviso sui social, Elettra Lamborghini spiega il motivo che l’ha portata, l’altra sera, all’interruzione del suo show di Lignano Sabbiadoro.

Sotto al palco, infatti, ad un certo punto della serata, la ressa è diventata troppo pericolosa. Una ragazza è arrivata addirittura a sentirsi male. A quel punto la cantante ha ritenuto opportuno, per questioni di sicurezza, interrompere lo spettacolo nonostante mancassero soltanto le ultime canzoni.

Sembra che durante il concerto, Elettra Lamborghini abbia più volte richiamato il pubblico all’ordine per l’eccessiva confusione. Ha anche interrotto lo spettacolo per un po’ ma dal momento che la ressa continuava, la cantante ha deciso di andarsene definitivamente. Non senza esprimere poi il suo disappunto per quanto accaduto.

La tragedia di Corinaldo, in cui sono morti 5 giovani tra i 14 e i 16 anni e una mamma di 39 anni, è ancora molto viva nella memoria. In quella occasione, infatti, in seguito alla diffusione di uno spray al peperoncino all’interno del locale ‘Lanterna Azzurra Clubbing’, si scatenò il panico tra i pubblico. Il fuggi fuggi alla rinfusa e il crollo della balconata causarono, oltre ai citati morti, anche lesioni personali ad altre 197 persone.

Proprio per il ricordo ancora vivo del dramma consumato alla Lanterna Azzurra, il video postato da Elettra Lamborghini sui social ha riscosso molto successo. In molti infatti hanno approvato le sue parole. “Con gran dispiacere ho dovuto fermare il mio show anche se ero alle ultime canzoni…”, ha detto la Lamborghini: “Divertirsi vuol dire anche responsabilità“, ha aggiunto.