Chiara Ferragni incinta? L’influencer risponde “Davvero? Non lo sapevo”

Corrono da giorni rumor su una seconda gravidanza per i Ferragnez. A diffondere la voce è stato il magazine Spy. Da Chiara Ferragni, però, è arrivata la smentita proprio con un commento al post del magazine. “Ma davvero? – scrive l’influencer – Non sapevo, non vedo l’ora di leggere le news”.

Chiara Ferragni incinta? La smentita

Chiara Ferragni aveva promesso una sorpresa social per le 15 dell’8 agosto. La maggior parte dei fan aspettava l’annuncio ufficiale della seconda gravidanza, dopo le indiscrezioni che volevano l’influecer di nuovo incinta. Purtroppo, sono stati delusi da questo punto di vista. Come al solito, però, si sono sbizzarriti in commenti ironici e di supporto alla Ferragni.

L’annuncio