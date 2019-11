“Adrian” ci riprova, il ritorno della serie si apre con uno show di Celentano

“Adrian” ci riprova. Dopo la sospensione improvvisa al debutto, Canale 5 dedica alla mini serie quattro prime serate con tanti ospiti, un vero show oltre il cartoon. Tutto pronto per il nuovo lancio il 7 novembre con la presenza dello stesso artista.

Questa volta, però, Adriano Celentano sarà presente in carne ed ossa, anche se la trasmissione rimane ancora avvolta nel mistero, “Stavolta mi farò vedere”, ha infatti svelato il Molleggiato a Silvia Toffanin durante “Verissimo”, aggiungendo: “Adrian tratta praticamente tutti i temi tranne uno”.

Al talk di Canale 5, Celentano si è detto certo che “il pubblico amerà più Adrian che Adriano. Fino a che il pubblico non si accorgerà di Adrian, io sarò salvo. Io vorrei essere come Adrian, ma purtroppo c’è ancora molta strada da fare”.

Dopo il primo fallimento, si cerca di tornare con una marcia in più. Infatti, la prima volta, il cartoon ideato e diretto da Adriano Celentano raggiunge solo il 7.7% di share, mentre il pre-show, Aspettando Adrian, si attesta all’8,9%. Il programma è stato polverizzato, il pubblico ha smesso di seguirlo per una trama incomprensibile e l’ha considerato un delirio di onnipotenza.

Ad abbandonare Celentano non fu solamente il pubblico. Anche Teo Teocoli e Michelle Hunziker, che avrebbero dovuto comparire, decisero di lasciare poco prima della messa in onda.

A distanza di un mese, in un’intervista al Corriere della Sera, Michelle Hunziker ha spiegato le sue motivazioni. “Ore e ore, girovagando per lo studio, attendendo che arrivasse Celentano – ha detto-. E nessuno prendeva alcuna decisione. Un giorno finalmente l’ho visto e gli ho detto ‘Adriano il pubblico vuole te, non la tua assenza. I fan amano te’. Non c’ è stato nulla da fare. Così ho deciso di andarmene. Con il senno di poi ho fatto la scelta giusta. Visto anche il cartone”.

A prendere le difese di Adriano, una scatenata Claudia Mori. In un’intervista a La Repubblica, la moglie del Molleggiato ha parlato di tutto ciò che è stato detto finora su Adrian e non ha risparmiato nessuno. “Adrian non è un fallimento – ha detto -. Parlare di fallimento quando la serie è appena iniziata mi sembra un po’ imprudente, soprattutto quando si tratta di Adriano perché con lui le sorprese sono inimmaginabili”.

A questo punto non ci resta che vedere quali sorprese Adriano Celentano ha in serbo per i suoi fan, a partire dal 7 novembre.