In tema di prevenzione e promozione della salute, l’Azienda sanitaria provinciale di Trapani ha attivato una campagna di sensibilizzazione che partirà il 23 novembre e si concluderà il 15 dicembre 2019, rivolta alle donne in fascia d’età da 50 a 69 anni finalizzata allo Screening oncologico mammografico.

Asp Trapani, al via campagna screening mammografico

Obiettivo prioritario della campagna Open Day 2019 ‘Volersi bene – Vieni a farti uno Screening’ è favorire una maggiore attenzione nei confronti della prevenzione, in particolare di quella secondaria, motivare e incentivare le donne nella fascia di età a rischio ad aderire ai programmi di screening rispondendo alla lettera invito inviata dalle strutture del servizio sanitario dell’Asp a presentarsi negli ospedali per effettuare la mammografia.

Lo screening per la diagnosi precoce del tumore mammario si esegue con una mammografia ogni 2 anni. Si tratta di un esame radiologico della mammella, efficace per identificare precocemente i tumori del seno, in quanto consente di identificare i noduli, anche di piccole dimensioni, non ancora percepibili al tatto.

“Il tumore della mammella è la neoplasia più frequente nelle donne – ha sottolineato il direttore generale dell’Asp di Trapani, Fabio Damiani – la maggiore diffusione della diagnosi precoce ha permesso di aumentare il numero di tumori identificati ai primi stadi di sviluppo della malattia e di conseguenza, ridurre la mortalità. Numerose pubblicazioni scientifiche internazionali dimostrano che la mortalità si riduce del 25% per le donne che si sottopongono allo screening”.

Il programma della campagna ‘Volersi bene – Vieni a farti uno Screening’ interessa gli ospedali del territorio e si articola in quattro appuntamenti Open Day dalle ore 10 alle 17 secondo il seguente ordine:

Sabato 23 novembre, Ospedale B.Nagar – Pantelleria.

Domenica 24 novembre, Ospedale S.Antonio Abate – Trapani.

Domenica 1 dicembre, Ospedale Paolo Borsellino – Marsala.

Domenica 1 dicembre Ospedale Abele Ajello – Mazara del Vallo.

Domenica 15 dicembre Ospedale S.Vito e Santo Spirito – Alcamo.

Domenica 15 dicembre Ospedale V. Emanuele II – Castelvetrano.