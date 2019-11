Va bene tutto ma i figli non si toccano. Siamo abituati a vedere Kate Middleton sempre composta e pacata ma se qualcuno in tv fa una battuta poco felice sulla sua Charlotte, ecco che la Duchessa diventa furiosa.

Kate Middleton furiosa per una battuta su Charlotte in tv

Quando si appartiene ad una delle famiglie reali più importanti del pianeta e per giunta non per nascita, è normale essere al centro dell’attenzione. La storia di Kate Middleton è una vera e propria favola moderna. Non solo ammirazione da parte dei fan della royal family ma anche tanti pettegolezzi.

Dall’abito da sposa al taglio di capelli, dal fisico troppo magro ai rapporti con la cognata Meghan Markle… di argomenti ce ne sono. Se ne potrebbe parlare ad oltranza e la Duchessa di Cambridge generalmente lascia correre. Non è così però se si tratta dei suoi figli. In quel caso le malelingue vanno subito messe a posto.

È quello che è successo a Greg James, dj della BBC Radio 1. James, durante un suo programma, ha fatto una battuta sulla principessa Charlotte. Kate, come riporta il magazine “Express”, avrebbe immediatamente convocato il conduttore radiofonico a Kensington Palce per una bella tirata d’orecchie.

Solo pochi mesi fa, la Middleton aveva dovuto fare i conti con l’ilarità in tv a proposito delle lezione di danza seguite da George, e ora è la volta della secondogenita. Ricordate il primo giorno di scuola di Charlotte e George?

Con un video postato sull’account Instagram ufficiale del Duca e della Duchessa di Cambridge, la famiglia reale ha condiviso sui social il primo giorno di scuola della principessa Charlotte e del principe George.

“La principessa Charlotte arriva al Thomas’s Battersea per il suo primo giorno di scuola, unendosi al fratello maggiore George” si leggeva sotto il video che mostrava i piccoli principi accompagnati da due sorridenti William e Kate.

La ribelle secondogenita del principe William e di Kate Middleton è stata accompagnata in classe da mamma e papà, insieme al fratello maggiore George.

William e Kate hanno scelto per i figli la Thomas’s Battersea di Londra, una delle migliori scuole della città. In questo istituto la principessina, oltre a studiare, potrà imparare anche danza, musica, teatro, nuoto, karate e tanto altro.

Durante la sua trasmissione Greg ha fatto riferimento alle foto di Charlotte che saluta la maestra al suo arrivo in classe, commentando: “Chi diavolo stringe la mano al proprio insegnante il primo giorno di scuola?”. Un’uscita che proprio non è andata giù a Kate e William, che hanno convocato il dj per dei chiarimenti.

Greg, mortificato e in imbarazzo, non ha potuto fare altro che scusarsi e tutto sembra essersi risolto per il meglio.