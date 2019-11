Sanremo Giovani, scelti i primi 5 finalisti

Cresce l’attesa. Saranno quindi 10 i finalisti che, al termine delle 4 semifinali si conosceranno e poi si sfideranno la sera del 19 per conquistare 5 degli 8 posti disponibili per la sezione Nuove proposte del Festival di Sanremo 2020.

Altri due posti, invece, saranno assegnati agli artisti provenienti da Area Sanremo, mentre uno spetta di diritto alla vincitrice di Sanremo Young.

Il lungo percorso per conquistare un posto al Teatro Ariston è iniziato ad ottobre dopo la prima selezione in cui sono stati ascoltati 842 brani, poi le audizioni dal vivo con 65 partecipanti e la scelta dei 20 semifinalisti per le quattro puntate di “Sanremo giovani a Italia sì”.