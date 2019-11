Elodie senza trucco sui social fa impazzire i fan “Sei stupenda”

Elodie si mostra senza trucco sui social e non ha paura di farsi vedere dai propri follower. I fan sono letteralmente impazziti. “Sei stupenda“, le scrivono ma qualcuno critica il look della cantante.

Elodie senza trucco sui social fa impazzire i fan

Una fotografia che sembra uscita direttamente da un magazine di moda o da un film di Danny Boyle. Elodie non ha paura di mostrarsi senza trucco e i commenti per la cantante sono tutti decisamente positivi.

Obiettivo raggiunto quindi: una donna non ha bisogno di troppi orpelli per apparire bellissima.

La giovanissima cantante che da diversi mesi è la compagna del rapper Marracash ha sempre saputo giocare in maniera molto intelligente con la propria immagine, proponendo sui social e su altri media sempre una versione molto provocante di sé.

Elodie è già apparsa nuda sui social e ha anche posato per più di una campagna pubblicitaria in atteggiamenti provocanti.

Giovane, bella e audace, Elodie ha dimostrato di non aver bisogno delle luci strategiche degli studi fotografici o delle sapienti mani dei make up artists per mettersi davanti all’obiettivo e conquistare chi la sta guardando.

A corredo della foto, Elodie ha scritto una didascalia molto breve ed incisiva: “Senza trucco, senza paura”. E i fan non le hanno fatto mancare il loro supporto.

Le critiche al look

Non tutti però hanno apprezzato la foto di Elodie. O meglio, vada per il viso senza trucco ma il look della cantante è sembrato fin troppo azzardato ai più.

L’accostamento di accessori e colori nel look scelto da Elodie per il suo scatto senza trucco hanno sollevato qualche critica.

La cantante ha scelto un abitino stretch senza spalline, con un fiocco sul seno e realizzato in lurex rosso fuoco. Scarpe décolleté con cinturino sono caratterizzate da una stampa zebrata che ripropone l’animalier, tormentone di stile di cui probabilmente la moda femminile non si libererà mai.

Per non lasciare incompleta l’opera di stile, Elodie ha deciso di posare su quello che sembra essere un mobile, coperto con un tessuto rosa polvere piuttosto stropicciato. Il collant fucsia poi, spicca notevolmente tra il rosso del vestito e il rosa del tessuto sul mobile.

A giustificare le scelte cromatiche di Elodie, però, arriva un hashtag nella didascalia: #adv. Si tratta cioè di un post sponsorizzato dalle aziende che hanno fornito abito e accessori.

La maggior parte dei commenti sono stati assolutamente positivi e hanno trasformato Elodie in una nuova paladina della bellezza femminile nature.