Tutto pronto, o quasi, per la prossima edizione di “A raccontare comincia tu”, il programma di e con Raffaella Carrà, in onda su rai3 a partire dal 26 marzo 2020.

Le interviste di Raffaella Carrà non sono ancora finite, ne vedremo delle altre. Rai Pubblicità, infatti, ha diffuso nei giorni scorsi i listini che riguardano il palinsesto invernale della tv pubblica. Se ne evince che A raccontare comincia tu tornerà, con nuove puntate, su Rai3 a partire da giovedì 26 marzo.

A raccontare comincia tu, Raffaella Carrà pronta per la prossima edizione

Dopo il successo del programma, “A raccontare comincia tu” ritorna nelle prime serate di Rai 3. Sono tanti i personaggi che si sono alternati nelle chiacchierate con Raffaella Carrà. Dal 4 aprile scorso, abbiamo visto, infatti, Fiorello, Maria De Filippi, Leonardo Bonucci, Riccardo Muti, Paolo Sorrentino, Sophia Loren, Luciana Littizzetto, Loretta Goggi, Renato Zero e Vittorio Sgarbi.

Boom di ascolti per ‘A raccontare comincia tu’ con ospite Maria De Filippi . Giovedì 25 aprile, infatti, RaiTre ha raggiunto il 10% di share con 2,2 milioni di telespettatori. Merito di una coppia che ha saputo infiammare Twitter, lasciandosi alle spalle la concorrenza di RaiDue e Italia1. Un’enormità se paragonato al dato assoluto della rete e a quello raggiunto dai canali concorrenti la stessa sera.

Scoppiettante anche la puntata con Fiorello. “Perché si dice sì alla Carrà? Ma perché Raffaella… stavo per usare il titolo di una canzone di Tiziano Ferro: perché Raffaella è mia, Raffaella è nostra, è lei la più amata dagli italiani e non ce n’è per nessun’altra. E poi, scusi, si può forse dire di no alla Raffa? Ma lavorare con lei è una medaglia!”, così dice Fiorello.

Non si conoscono ancora i nomi dei nuovi personaggi che verranno intervistati da Raffaella Carrà. La lista al momento è top secret.

La programmazione invernale di Rai3 prevede, prima della Carrà, le ultime due puntate di Stati generali con Serena Dandini, previste il 9 e il 16 gennaio (con remix il 23), Skianto con Filippo Timi il 13 e 20 febbraio e gli speciali Mia e Lucio, in onda il 27 febbraio e 5 marzo, presumibilmente dedicati a Mia Martini e Lucio Dalla. Il tutto sarà intervallato, ogni tanto, con alcuni film.

Ricordiamo che a stilare tali palinsesti è Stefano Coletta, attuale direttore della terza rete della tv pubblica, anche se nel futuro imminente sembra destinato ad essere promosso su Rai1.