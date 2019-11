Il Collegio 5 si farà? Il successo della quarta edizione del docu-reality di Rai2 è un’ottima premessa. La scuola ha appena chiuso i battenti ma i telespettatori non vedono l’ora di vedere la prossima. Ecco le novità.

Il Collegio 5 si farà? Le novità della prossima edizione

La scuola è finita, tutti a casa: sia bocciati che promossi. Il Collegio, il docu-reality di Rai2 ha appena concluso la sua quarta edizione e si guarda già alla prossima.

Il programma ha ottenuto un successo inimmaginabile che i vertici di Viale Mazzini non avevano previsto. Così si pensa già ad una quinta edizione, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali.

Inoltre la Rai si sta preparando ad un passaggio del testimone – pare che Carlo Freccero possa essere sostituito da Marcello Ciannamea o da Ludovico di Meo –. La programmazione de Il Collegio 5, però, dovrebbe rimanere invariata.

Il Collegio è partito come un esperimento ma negli anni ha raccolto molti consensi. Gli ascolti sono cresciuti sempre di più e adesso è diventato il programma di punta di Rai2. Proprio per questo motivo sembra ci siano tutte le premesse per una quinta edizione.

Il Collegio 5, con la voce narrante di Simona Ventura, dovrebbe andare in onda nell’autunno 2020. Nello stesso periodo delle edizioni precedenti. Le riprese, invece, avvengono ad agosto, sempre all’interno del Convitto San Carlo di Celana, frazione di Caprino Bergamasco.

I provini per Il Collegio 5

Il Collegio ha letteralmente stregato molti ragazzini, che sognano di poter entrare a far parte del cast. In molti, infatti, si chiedono quale sia la procedura per entrare nella scuola.

Per partecipare ai casting è necessario iscriversi sul sito Magnolia e riempire il modulo dedicato agli aspiranti collegiali. La richiesta va compilata con i propri dati anagrafici, quelli dei genitori. Bisogna inoltre fornire una propria descrizione, il numero di telefono e un indirizzo e-mail valido.

C’è anche un’altra possibilità oltre al modulo online. Lo staff de Il Collegio, infatti, dovrebbe riprendere il tour nei centri commerciali. Solitamente, il mese destinato ai provini, ai quali possono partecipare ragazzi tra i 14 e i 17 anni, è quello di maggio.

Superato questo primo step, i venti collegiali scelti, equamente suddivisi tra maschi e femmine, dovranno fare un piccolo test di ingresso. Soltanto dopo il superamento di questo ‘esame’ si potranno godere l’esperienza ne Il Collegio 5. Oltre ai provini per aspiranti collegiali, sempre attraverso il sito Magnolia, sono aperte le iscrizioni anche per i professori.

Questa è la procedura utilizzata finora. Non ci sono notizie su quanto possa accadere per la prossima edizione ma l’iter dovrebbe rimanere lo stesso.

Intanto non ci resta che attendere conferme ufficiali da parte della Rai e vedere in che anno verranno catapultati gli studenti de Il Collegio 5.