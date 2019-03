Disastro aereo, Ethiopian Airlines lascia a terra i Boeing 737 max

Ethiopian Airlines ha deciso di fermare i Boeing 737 max dopo il disastro aereo che è costato la vita a 157 persone. Anche la Cina ha sospeso l’uso dei velivoli di quel tipo.:”Anche se non sappiamo ancora la causa dell’incidente, abbiamo deciso di lasciare a terra questa flotta in particolare come misura di sicurezza extra”, ha spiegato la maggior compagna aerea dell’Africa.

Sul volo Addis Abeba-Nairobi viaggiavano 149 passeggeri ed 8 membri dell’equipaggio, di 35 nazionalità. Cordoglio di Mattarella, che esprime riconoscenza per l’impegno professionale delle 8 vittime italiane: l’archeologo siciliano e assessore ai Beni Culturali Sebastiano Tusa oltre a funzionari e volontari.

Boeing 737 max, dubbi sulla sicurezza

Secondo il sito di monitoraggio dei voli flightradar24, la compagnia di bandiera etiopica dispone di quattro Boeing 737 max, oltre a quello precipitato domenica. Sono emersi quindi dubbi sulla sicurezza del Boeing 737 max, visto che già ad ottobre un altro aereo identico della Lion Air precipitò nel mare di Giava dodici minuti dopo il decollo da Jakarta uccidendo 189 persone.

Secondo la scatola nera dell’aereo, l’incidente era dovuto a guasti nel sistema automatico, qualcosa che si era stato ripetuto negli ultimi quattro voli e che la società affermava di aver risolto. L’ultimo incidente di Ethiopian Airlines risale al 25 gennaio 2010, quando un Boeing 737-800 cadde nel Mar Mediterraneo poco dopo l’inizio del viaggio da Beirut a Addis Abeba: morirono 90 persone.

Secondo la compagnia, il pilota del Boeing precipitato ieri aveva notificato alla torre di controllo dell’aeroporto della capitale etiopica che stava avendo “difficoltà” e aveva quindi ottenuto l’autorizzazione a rientrare nell’aeroporto. Alcuni istanti dopo, però, il segnale dell’aereo aveva smesso di comparire sui radar.