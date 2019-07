Marco Carta pronto al matrimonio con il fidanzato Sirio?

Marco Carta sarebbe pronto al matrimonio con il fidanzato Sirio. A lanciare il gossip è stato il settimanale “Oggi“, secondo i due, sempre più innamorati, starebbero organizzando le loro nozze.

Al momento non trapelano altre informazioni. Prima fra tutte la data, che rimane ancora top secret. Speriamo che il cantante non giochi uno scherzetto come quello di Tiziano Ferro che si è sposato a sorpresa.

Marco Carta pronto al matrimonio?

Marco Carta sogna di avere una famiglia. Il cantante vorrebbe diventare padre e sposarsi. Lo ha rivelato durante il programma “Vieni da me” di Caterina Balivo su Rai1.

Continuano le rivelazioni di Marco Carta. A ottobre aveva fatto coming out sulla sua omosessualità. Aveva anche raccontato di avere un compagno da qualche anno. Adesso il cantante sardo vola più in alto.

Sembra che sia arrivato il momento giusto per sposarsi. “L’amore con il compagno Sirio sembra andare benone – si legge su Oggi -: il loro legame si sarebbe così rafforzato che- si sussurra- la coppia potrebbe presto unirsi anche civilmente”. Ovviamente, non c’è nulla di certo, ma qualche indiscrezione incessante sostiene proprio che i due piccioncini starebbero seriamente organizzando le nozze.

Marco Carta, ospite in tv nel salotto di Caterina Balivo, ha dichiarato di avere in programma di sposarsi: “Circolava la voce che mi fossi sposato segretamente. Mi sposerò, ma non adesso”. Il cantante sardo ha anche ammesso di volere una famiglia: “Non mi dispiacerebbe, in qualsiasi forma, diventare genitore. Vorrei dare a un bambino quello che è mancato a me. Non so che padre sarei“.

Al momento non ci sono conferme sull’organizzazione delle nozze tra il cantante sardo e il fidanzato Sirio, ma se così fosse, mangeremmo volentieri questi confetti.

Lo scandalo del furto

Marco Carta è davvero innamorato di Sirio. Qualche settimana fa, infatti, per sfuggire alle accuse di furto aggravato, è vola a Mykonos con il fidanzato.

La Grecia sembra per il cantante un luogo di rifugio dopo il pesante clima in Italia scaturito dallo scandalo. Il cantante sardo Marco Carta era stato arrestato, per furto aggravato alla Rinascente di piazza del Duomo a Milano. Insieme a lui una donna di 53 anni. Il giudice, però, al processo per direttissima non ha convalidato l’arresto, giudicando il cantante estraneo. I fatti sarebbero attribuibili ad altri soggetti.

Ad oggi sappiamo che l’udienza per l’arresto è stata fissata per il 6 novembre e che sarà quella che decreterà l’innocenza o la colpevolezza del cantante.

I progetti di Marco Carta: musica e Sardegna

Tra furti, scandali, amori, vacanze e possibili matrimoni, la vita di Marco Carta è davvero piena. Ma il cantante non si ferma qui e sul suo profilo Instagram racconta i suoi prossimi progetti nel mondo della musica.

“Mi sto preparando alla prima data del Bagagli Leggeri Tour -si legge –. Finalmente potremo ricominciare. Il detto dice meglio tardi che mai. C’è voluta pazienza per raccogliere le energie e le volontà giuste per cantare la mia musica nella quale metto cause sempre buone ed intenzioni giuste”. Carta ha finalmente deciso di dare il via al suo Tour, per cui la notizia del matrimonio sembra un tantino improbabile.

Marco ha poi aggiunto che trascorrerà un po’ di tempo anche nella sua amata Sardegna. “Riuscirò a stare anche un po’ in Sardegna con la mia famiglia e gli amici. Ormai mi conoscete, non mi interessa andare in Costa Smeralda, né fare il figo con le bottiglie al Privè, che tristezza, io voglio solo stare con i miei amici e se vado in discoteca voglio stare in pista, attaccato alla gente un po’ brilla che fa festa con me senza conoscermi, nei Privè ci si annoia! Per questa estate chiedo Amore, Musica, Mare, Amici e Famiglia”.