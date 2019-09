Il primo anniversario dei Ferragnez tra festeggiamenti e la furia dei fan per un dettaglio

I Ferragnez hanno tagliato il traguardo del primo anniversario di matrimonio tra festeggiamenti e romanticismo. La coppia più famosa del web non poteva che documentare tutto sui social ma un dettaglio ha fatto infuriare i fan.

Il primo anniversario dei Ferragnez

Era l’1 settembre 2018 e a Noto il rapper Fedez e la bella influencer Chiara Ferragni coronavano il loro sogno d’amore. Un matrimonio seguitissimo dai fan, pieno di amore e di condivisioni social. A distanza di un anno il legame tra i due è ancora più forte, suggellato anche dalla nascita del loro primo figlio, Leone.

Chiara e Federico hanno festeggiato il loro primo anno di matrimonio in Liguria, tra Portofino e Camoglio, con cene, regali e dediche strappalacrime.

La dedica di Chiara Ferragni

Ad aprire i festeggiamenti è stata Chiara Ferragni con una dedica al marito Fedez. Via social, ovviamente. La bella influencer, infatti, ha postato alcune foto del giorno del matrimonio accompagnate da un messaggio d’amore.

“Un anno fa vivevo la giornata più bella della mia vita – ha scritto –: sposavo il mio uomo con una cerimonia da film. Molto più bello di quello che sognavo. Ora, un anno dopo, voglio ringraziarlo per avermi reso così felice e per avermi fatto credere sempre più nel nostro amore così pazzo. Ti amo, oggi e sempre di più Fedez”.

La risposta di Fedez

Fedez non poteva certo essere da meno. Non sarà un influencer come la moglie, ma anche lui ha voluto condividere con i fan i festeggiamenti del primo anniversario di matrimonio con Chiara Ferragni.

“Un anno fa. Il mio punto di riferimento, la mia forza, la migliore amica che non ho mai avuto, una parte di me.

Vi auguro di riuscire a trovare nella vita una persona che possa completarvi e rendervi la versione migliori di voi stessi come lei ha fatto e cerca ancora oggi di fare con me. Siamo più di una squadra, siamo più di un amore. Siamo una famiglia. La mia famiglia e guai a chi vi tocca. Buon anniversario amore”.

Primo anniversario Ferragnez, il dettaglio che fa infuriare i fan

Fin qui sembra tutto rose e fiori. Ed effettivamente per Fedez e Chiara Ferragni è stato così. Ad un anno dal loro matrimonio hanno vissuto nuovamente una favola. C’è stato però un dettaglio che ha fatto infuriare i fan.

Il weekend a Portofino, infatti, si è concluso con una cenetta romantica e un diamante da parte del rapper per l’influencer più famosa del mondo. Tutto è stato filmato e il video è stato postato sui social. È stata questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso scatenando l’ira dei fan.

I commenti non sono stati esattamente l’augurio che ci si poteva aspettare il giorno del proprio anniversario. “Ma qualcosa per voi le tenete o dovete sempre pubblicare tutto?”. E ancora: “Credo che questi momenti non dovrebbero essere condivisi, la bellezza di un matrimonio è anche avere quel tipo di intimità con il partner che non si ha con nessun altro”. E infine: “Ovviamente tutto deve essere filmato, sennò non è mai successo…”.

Al momento non è arrivata alcuna risposta da parte dei Ferragnez, che, si sa, hanno fatto dei social un punto di forza. Intanto si inebriano ancora dei fumi per i festeggiamenti del loro primo anniversario di nozze e anche noi gli rivolgiamo i nostri auguri.