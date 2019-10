Morgan papà per la terza volta, la compagna Alessandra aspetta un bambino

Marco Castoldi in arte Morgan sta per diventare papà per la terza volta. A rivelarlo è il settimanale “Chi“, secondo il quale la compagna del cantautore Alessandra Cataldo sarebbe incinta e già al quinto mese.

La coppia, che ha una relazione da quasi tre anni, sarebbe in attesa di un maschietto.

Sembra che al momento i problemi di Morgan legati allo sfratto siano messi da parte. Il cantautore ha ben altro a cui pensare: qualcosa di gran lunga più piacevole.

Sta per arrivare il primo fiocco azzurro per l’artista, che ha già due figlie femmine Anna Lou, 18 anni, avuta dalla relazione con Asia Argento e Lara, che ha 6 anni ed è nata dalla relazione con Jessica Mazzoli, ex concorrente di “X Factor” quando Morgan era giudice della trasmissione.

Morgan e Alessandra, sebbene mantengano la loro unione lontana dalle luci dei riflettori, stanno insieme da tre anni e la notizia sarebbe stata accolta con gioia. La compagna dell’artista, infatti, non ha social pubblici, non ha mai rilasciato interviste e raramente si fa immortalare dai paparazzi. Una vera schiva.

Tutt’altra storia rispetto alle due precedenti vissute da Morgan. La più tormentata è sicuramente quella con Asia Argento. Con lei, infatti, non sono mai mancate le scintille e non solamente quelle della passione amorosa.

Negli ultimi mesi infatti i due si sono scontrati nuovamente a causa dello sfratto dalla sua casa, avvenuto per gli alimenti non versati alla prima figlia, Anna Lou.

Poi è stata la volta della relazione relazione con l’ex concorrente di XFactor, Jessica Mazzoli, conclusa però ancor prima della nascita della seconda figlia Lara.

Una vita sentimentale altalenante quella di Morgan, ma non è l’unico. Per adesso lasciamo che si goda felicemente l’attesa del terzo figlio, questa volta un maschietto. Tutti i problemi verranno rimandati.