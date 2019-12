Roberto Benigni torna al Festival Di Sanremo. “Eccome se ci vado!”, ha risposto a Fabio Fazio che gli chiedeva se sarebbe stato presente all’Ariston nel corso di Che tempo che fa, dove era ospite con il regista Matteo Garrone per presentare il film Pinocchio.

“Sono io che lo preparo, sono la cosa sicura, Amadeus non so se verrà! – ha scherzato – Quando mi dicono Sanremo per me è come dire Pinocchio, è una favola, è il 70esimo anniversario, è la festa degli italiani più bella, è veramente una favola! Sarà un Sanremo straordinario”.

– “Vai a Sanremo?”

– “Sanremo? Per me Sanremo è un’altra fiaba. Sono io l’unica cosa sicura. Amadeus non so se ci andrà. Quando a me dicono Sanremo, è come dire #Pinocchio. È il 70° anniversario, sarà un #Sanremo straordinario.” Roberto Benigni a #CTCF pic.twitter.com/e3pNSFYe35 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) December 15, 2019

La squadra del Festival di Sanremo

Si compone sempre di più la squadra che accompagnerà il direttore artistico Amadeus nel corso della settantesima edizione del Festival della musica italiana.

Tante le sorprese in arrivo e altrettanti i misteri ancora da svelare. Soltanto qualche giorno fa è arrivato il nome del conduttore de “L’Altro Festival”. Sarà Nicola Savino infatti che condurrà il programma che prenderà il posto del ‘Dopo Festival’ nella 70esima edizione della kermesse sanremese (dal 4 all’8 febbraio). Ad annunciarlo è stato Fiorello, durante la trasmissione ‘Viva RaiPlay! insieme ad Amadeus.

E mentre il direttore artistico sogna ospiti internazionali come Lady Gaga, arriva l’annuncio della presenza, sul palco dell’Ariston, del ventenne scozzese Lewis Capaldi.

Una bufera mediatica si è abbattuta sulla possibile presenza di Chiara Ferragni. Secondo il Codacons, infatti, non sarebbe un modello da presentare sul palco di un programma seguito da famiglie e bambini. Ma la giovane influencer non ha tardato a dare la sua risposta.

Intanto anche Vanessa Incontrada ha aperto uno spiraglio a Sanremo. Reduce da un successo clamoroso con il programma “Vent’anni che siamo italiani”, insieme a Gigi D’Alessio, l’artista è sempre più amata dal pubblico e non stupirebbe la sua presenza sul palco dell’Ariston. Ma staremo a vedere.