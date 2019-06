Pamela Prati sul trono di ‘Uomini e Donne’? Secondo TPI è questa “l’indiscrezione che circola sulle principali testate di gossip italiane”.

Sembrerebbe quindi che la showgirl sia in cerca del vero amore nel programma di Maria De Filippi. Per superare l’enorme delusione avuta con il finto fidanzato, Mark Caltagirone, Pamela Prati sarebbe in cerca di un uomo in carne ed ossa. Questa volta davanti agli occhi di tutti.

Secondo quanto riporta TPI, infatti, Prati, “sarebbe pronta a rimettersi in gioco e a trovare l’amore davanti alle telecamere del programma cult di Canale 5, Uomini e Donne come tronista per la categoria over. Per il momento – spiega ancora la testata online – sono solo delle voci senza una conferma ufficiale da parte della Prati e dalla produzione del programma, ma nell’attesa i riflettori e i rumors non accennano a spegnersi”.

Dalla ricerca di soldi a quella del vero amore

La showgirl sta facendo di tutto per lasciare alle spalle l’affaire Caltagirone. Le maldicenze sul suo conto sono state tante. Da chi credeva fosse tutta una montatura per avere visibilità a chi sosteneva che fosse soltanto un modo per racimolare soldi e far fronte ai debiti.

Ed effettivamente qualche segnale di conferma lo ha dato la stessa Pamela Prati. Secondo quanto emerso in una puntata di “Live – Non è la D’Urso”, infatti, Pamela Prati chiese 60 mila euro per andare in trasmissione. La conduttrice, a conferma di tutto questo, ha mostrato la chat con l’ex avvocato della showgirl, Irene Della Rocca.

Un compenso molto elevato che la Barbara D’Urso si è rifiutata di accordare alla showgirl. Pamela Prati, di conseguenza, non si è presentata in studio.

Le vacanze non bastano a Pamela Prati. In occasione del Vip Champion 2019, infatti, è stata “beccata” in vacanza a Capri. Alcuni fan e passanti hanno immortalato la showgirl al suo arrivo sull’isola.

Le foto hanno immediatamente cominciato a girare sui social e non sono sfuggite all’ex manager Eliana Michelazzo, che ha sbroccato commentando: “Senza vergogna”. Il primo a darne notizia è stato 361 Magazine.