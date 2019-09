Sono stati svelati i nomi degli ultimi 4 concorrenti vip che parteciperanno ad “Amici Celebrities“. Tre per la Danza: Martin Castrogiovanni (che abbiamo visto a “Tu sì qui vales”), l’attore Massimiliano Varrese e Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova. Per il Canto invece: Cristina Donadio, attrice di “Gomorra”.

“Amici Celebrities”, svelati gli ultimi quattro nomi

La classe è ormai al completo. Tutto pronto per il debutto della versione vip del talent show. Si parte alla fine di settembre in prima serata su Canale 5. Alla conduzione ci sarà una staffetta tra Maria De Filippi e Michelle Hunziker.

Al cast si aggiungono lo chef Joe Bastianich (Canto), il principe Emanuele Filiberto (Canto), l’ex calciatore Ciro Ferrara (Canto), Laura Torrisi (Canto), Filippo Bisciglia (Canto) e la compagna Pamela Camassa (Danza), l’attore Raniero Monaco di Lapio (Danza) e la comica Francesca Manzini (Danza).

Professori e giuria avranno pane per i loro denti.

La giuria

Non è ancora confermata la lista dei nomi che comporranno la giuria di “Amici Celebrities”. Corrono però alcune voci che rimandano a Garrison, Giuliano Peparini e Platinette.

Al momento, però, la produzione non ha fornito dettagli su coloro che valuteranno le esibizioni dei concorrenti. Non ci resta, quindi, che aspettare.

Il ritorno di “Amici” di Maria De Filippi

Qualche fan della versione classica del talent ha storto il naso di fronte alla novità dei vip tra i banchi. Niente paura. Dopo l’esperimento con “Amici Celebrities”, infatti, Maria De Filippi tornerà con la versione classica del talent giunta ormai alla diciannovesima edizione.

I casting sono già aperti da mesi e il programma continua ad avere un grande successo. Maria De Filippi ha scoperto numerosi talenti: ricordiamo Virginio Simonelli, Annalisa, Alessandra Amoroso, Marco Carta, Emma Marrone, Alberto Urso, Giordana Angi, Tish.

Inoltre dalle ultime indiscrezioni sappiamo che, per dare una sorta di continuità con la versione classica, all’interno di “Amici Celebrities” saranno presenti alcuni ex concorrenti: Irama (vincitore di Amici 17), Alberto Urso (vincitore di Amici 18), Giordana Angi e Annalisa.